Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 214 Bin 500 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 214 Bin 500 Liraya Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 500 liraya çıktı.

Altının Kilogramı 214 Bin 500 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 214 bin 500 lira, en yüksek 214 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 214 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 161 milyon 732 bin 920,54 lira, işlem miktarı ise 751 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 177 milyon 465 bin 385,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Maden Ticareti ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 214.450,001.240,30
En Düşük 214.500,001.240,35
En Yüksek214.900,001.250,50
Kapanış214.500,001.248,00
Ağırlıklı Ortalama 214.757,141.246,68
Toplam İşlem Hacmi (TL)161.732.920,54
Toplam İşlem Miktarı (Kg)751,88
Toplam İşlem Adedi37

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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