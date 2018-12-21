Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 214 Bin 750 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 214 Bin 750 Liraya Yükseldi

4 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 750 liraya çıktı.

Altının Kilogramı 214 Bin 750 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 750 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 213 bin lira, en yüksek 214 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artışla 214 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 127 milyon 801 bin 307,30 lira, işlem miktarı ise 600 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 128 milyon 946 bin 830,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 211.750,001.254,95
En Düşük 213.000,001.257,80
En Yüksek214.750,001.261,50
Kapanış214.750,001.260,00
Ağırlıklı Ortalama 214.500,001.259,19
Toplam İşlem Hacmi (TL)127.801.307,30
Toplam İşlem Miktarı (Kg)600,03
Toplam İşlem Adedi28

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:35 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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