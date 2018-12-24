Altının Kilogramı 214 Bin 900 Liraya Yükseldi

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 214.750,00 1.260,00 En Düşük 214.600,00 1.250,00 En Yüksek 215.000,00 1.265,00 Kapanış 214.900,00 1.250,25 Ağırlıklı Ortalama 214.915,38 1.256,72 Toplam İşlem Hacmi (TL) 122.773.568,60 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 575,65 Toplam İşlem Adedi 19

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 900 liraya çıktı.Altın piyasasında, en düşük 214 bin 600 lira, en yüksek 215 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 214 bin 900 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 122 milyon 773 bin 568,60 lira, işlem miktarı ise 575 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 196 bin 438,25 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ile İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: