Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 214 Bin 900 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 214 Bin 900 Liraya Yükseldi

24 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 900 liraya çıktı.

Altının Kilogramı 214 Bin 900 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 900 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 214 bin 600 lira, en yüksek 215 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 214 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 122 milyon 773 bin 568,60 lira, işlem miktarı ise 575 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 196 bin 438,25 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ile İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 214.750,001.260,00
En Düşük 214.600,001.250,00
En Yüksek215.000,001.265,00
Kapanış214.900,001.250,25
Ağırlıklı Ortalama 214.915,381.256,72
Toplam İşlem Hacmi (TL)122.773.568,60
Toplam İşlem Miktarı (Kg)575,65
Toplam İşlem Adedi19

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:02 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:26:28. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 214 Bin 900 Liraya Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]