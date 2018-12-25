Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 215 Bin 500 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 215 Bin 500 Liraya Yükseldi

59 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 215 bin 500 liraya çıktı.

Altının Kilogramı 215 Bin 500 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 215 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 215 bin lira, en yüksek 217 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 215 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 242 milyon 745 bin 825,86 lira, işlem miktarı ise 1.125 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 242 milyon 927 bin 569,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 214.900,001.250,25
En Düşük 215.000,001.268,00
En Yüksek217.000,001.268,00
Kapanış215.500,001.268,00
Ağırlıklı Ortalama 215.364,121.268,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)242.745.825,86
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.125,21
Toplam İşlem Adedi63

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:44 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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