Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 216 Bin 500 Lira Oldu

Altının Kilogramı 216 Bin 500 Lira Oldu

19 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 216 bin 500 lira oldu.

Altının Kilogramı 216 Bin 500 Lira Oldu, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 216 bin 500 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 215 bin 400 lira, en yüksek 216 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyrederek 216 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 313 milyon 825 bin 144,78 lira, işlem miktarı ise 1.454 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 321 milyon 74 bin 661,82 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Altıbnbaş Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 216.500,001.275,00
En Düşük 215.400,001.268,00
En Yüksek216.500,001.273,00
Kapanış216.500,001.270,80
Ağırlıklı Ortalama 216.112,501.270,70
Toplam İşlem Hacmi (TL)313.825.144,78
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.454,41
Toplam İşlem Adedi97

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:38 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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