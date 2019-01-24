Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 217 Bin 350 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 217 Bin 350 Liraya Geriledi

48 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 217 bin 350 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 217 Bin 350 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 217 bin 350 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 217 bin 350 lira, en yüksek 217 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 azalışla 217 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 164 milyon 514 bin 340,63 lira, işlem miktarı ise 751 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 166 milyon 616 bin 748,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Halkbank ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 219.450,001.285,50
En Düşük 217.350,001.280,00
En Yüksek217.600,001.282,50
Kapanış217.350,001.280,25
Ağırlıklı Ortalama 217.433,331.281,39
Toplam İşlem Hacmi (TL)164.514.340,63
Toplam İşlem Miktarı (Kg)751,73
Toplam İşlem Adedi35

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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