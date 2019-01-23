Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 219 Bin 450 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 219 Bin 450 Liraya Geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 219 bin 450 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 219 Bin 450 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 219 bin 450 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 219 bin 400 lira, en yüksek 220 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 219 bin 450 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 150 milyon 520 bin 746,31 lira, işlem miktarı ise 683 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 154 milyon 815 bin 174,56 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 221.000,001.284,10
En Düşük 219.400,001.284,50
En Yüksek220.850,001.287,00
Kapanış219.450,001.285,50
Ağırlıklı Ortalama 220.073,181.285,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)150.520.746,31
Toplam İşlem Miktarı (Kg)683,04
Toplam İşlem Adedi28

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü

Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:21:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 219 Bin 450 Liraya Geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]