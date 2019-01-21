Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 219 Bin 800 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 219 Bin 800 Liraya Geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 219 bin 800 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 219 Bin 800 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 219 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 219 bin 550 lira, en yüksek 221 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 219 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 165 milyon 822 bin 491,39 lira, işlem miktarı ise 754 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 168 milyon 911 bin 665,61 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 222.000,001.286,35
En Düşük 219.550,001.279,50
En Yüksek221.500,001.283,00
Kapanış219.800,001.279,50
Ağırlıklı Ortalama 219.970,301.281,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)165.822.491,39
Toplam İşlem Miktarı (Kg)753,91
Toplam İşlem Adedi56

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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