Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 220 Bin 400 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 220 Bin 400 Liraya Geriledi

2 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogramı 220 bin 400 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 220 Bin 400 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogramı 220 bin 400 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük ve en yüksek 220 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 220 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 91 milyon 57 bin 102,34 lira, işlem miktarı ise 411,7 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 101 milyon 848 bin 971,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Halkbank ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 221.500,001.324,25
En Düşük 220.400,001.318,00
En Yüksek220.400,001.322,40
Kapanış220.400,001.322,00
Ağırlıklı Ortalama 220.400,001.320,42
Toplam İşlem Hacmi (TL)91.057.102,34
Toplam İşlem Miktarı (Kg)411,7
Toplam İşlem Adedi19

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:59 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:03:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 220 Bin 400 Liraya Geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]