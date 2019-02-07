Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 220 Bin 500 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 220 Bin 500 Liraya Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 220 bin 500 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 220 Bin 500 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 220 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 219 bin 300 lira, en yüksek 220 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 220 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 60 milyon 524 bin 568,46 lira, işlem miktarı ise 277 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 64 milyon 608 bin 349,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Akbank ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 220.400,001.314,10
En Düşük 219.300,001.304,20
En Yüksek220.500,001.308,00
Kapanış220.500,001.307,00
Ağırlıklı Ortalama 220.200,001.306,04
Toplam İşlem Hacmi (TL)60.524.568,46
Toplam İşlem Miktarı (Kg)276,56
Toplam İşlem Adedi15

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:29 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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