Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 221 Bin 500 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 221 Bin 500 Liraya Geriledi

30 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin 500 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 221 Bin 500 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 218 bin 100 lira, en yüksek 221 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 221 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 48 milyon 938 bin 168,51 lira, işlem miktarı ise 219,6 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 48 milyon 961 bin 91,76 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 222.300,001.313,80
En Düşük 218.100,001.309,00
En Yüksek221.900,001.324,60
Kapanış221.500,001.324,25
Ağırlıklı Ortalama 220.462,501.313,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)48.938.168,51
Toplam İşlem Miktarı (Kg)219,6
Toplam İşlem Adedi16

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Ekonomi
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