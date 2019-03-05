Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 222 Bin 100 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 222 Bin 100 Liraya Geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 100 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 222 Bin 100 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 100 liraya geriledi.


Altın piyasasında, en düşük 222 bin 100 lira, en yüksek 222 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 222 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 199 milyon 393 bin 466,93 lira, işlem miktarı ise 896,05 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 208 milyon 402 bin 479,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 222.950,001.287,60
En Düşük 222,100,001.285,60
En Yüksek222.900,001.289,00
Kapanış222.100,001.286,50
Ağırlıklı Ortalama 222.452,681.287,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)199.393.466,93
Toplam İşlem Miktarı (Kg)896,05
Toplam İşlem Adedi41

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:28 Kaynak: AA

Maden, Borsa İstanbul, Ekonomi
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