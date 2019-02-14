STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 221.500,00 1.311,80 En Düşük 221.550,00 1.305,90 En Yüksek 222.500,00 1.309,25 Kapanış 222.250,00 1.306,15 Ağırlıklı Ortalama 222.375,00 1.306,89 Toplam İşlem Hacmi (TL) 93.564.643,80 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 423,87 Toplam İşlem Adedi 17

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 250 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 221 bin 550 lira, en yüksek 222 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 222 bin 250 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 93 milyon 564 bin 643,80 lira, işlem miktarı ise 424 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 102 milyon 330 bin 407,07 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: