Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 222 Bin 650 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 222 Bin 650 Liraya Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 650 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 222 Bin 650 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 650 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 222 bin 650 lira, en yüksek 222 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 222 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 113 milyon 870 bin 120,52 lira, işlem miktarı ise 508,8 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 116 milyon 399 bin 155,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 222.250,001.306,15
En Düşük 222.650,001.311,50
En Yüksek222.900,001.319,25
Kapanış222.650,001.318,85
Ağırlıklı Ortalama 222.875,001.317,23
Toplam İşlem Hacmi (TL)113.870.120,52
Toplam İşlem Miktarı (Kg)508,8
Toplam İşlem Adedi21

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:10 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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