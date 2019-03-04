STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 225.000,00 1.309,00 En Düşük 222,950,00 1.287,30 En Yüksek 224.200,00 1.307,50 Kapanış 222.950,00 1.287,60 Ağırlıklı Ortalama 223.691,40 1.293,29 Toplam İşlem Hacmi (TL) 379.044.700,42 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.705,59 Toplam İşlem Adedi 56

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 950 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 222 bin 950 lira, en yüksek 224 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre günü yüzde 2,05 azalışla 222 bin 950 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 379 milyon 44 bin 700,42 lira, işlem miktarı ise bin 705,59 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 383 milyon 519 bin 405,39 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Troy Kıymetli Madenler ve VakıfBank şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: