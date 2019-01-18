Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 222 Bin Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 222 Bin Liraya Geriledi

58 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin liraya geriledi.

Altının Kilogramı 222 Bin Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 222 bin lira, en yüksek 224 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 222 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 259 milyon 80 bin 65,74 lira, işlem miktarı ise 1.168 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 266 milyon 899 bin 817,39 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 223.500,001.295,25
En Düşük 222.000,001.285,15
En Yüksek224.450,001.293,00
Kapanış222.000,001.286,35
Ağırlıklı Ortalama 222.592,861.287,98
Toplam İşlem Hacmi (TL)259.080.065,74
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.168,27
Toplam İşlem Adedi82

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Maden, Borsa İstanbul, Ekonomi
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