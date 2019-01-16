Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 223 Bin 800 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 223 Bin 800 Liraya Geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 223 bin 800 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 223 Bin 800 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 223 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 223 bin 800 lira, en yüksek 225 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 223 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 64 milyon 353 bin 454,31 lira, işlem miktarı ise 286 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 67 milyon 361 bin 228,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 225.500,001.291,00
En Düşük 223.800,001.290,30
En Yüksek225.800,001.292,00
Kapanış223.800,001.290,30
Ağırlıklı Ortalama 224.239,191.291,24
Toplam İşlem Hacmi (TL)64.353.454,31
Toplam İşlem Miktarı (Kg)286,08
Toplam İşlem Adedi16

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:36 Kaynak: AA

Ekonomi
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