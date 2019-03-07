STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 222.500,00 1.287,30 En Düşük 224.700,00 1.285,10 En Yüksek 226.000,00 1.288,50 Kapanış 225.350,00 1.288,50 Ağırlıklı Ortalama 225.083,58 1.286,08 Toplam İşlem Hacmi (TL) 283.845.291,43 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.275,55 Toplam İşlem Adedi 102

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 350 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 224 bin 700 lira, en yüksek 226 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 225 bin 350 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 283 milyon 845 bin 291,43 lira, işlem miktarı ise 1.276 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 287 milyon 655 bin 943,66 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: