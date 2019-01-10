Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 226 Bin 300 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 226 Bin 300 Liraya Geriledi

2 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 226 bin 300 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 226 Bin 300 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 226 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 300 lira, en yüksek 229 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 226 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 40 milyon 193 bin 937,55 lira, işlem miktarı ise 176 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 45 milyon 26 bin 51,28 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, HSBC Bank ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 227.663,001.281,00
En Düşük 226.300,001.293,00
En Yüksek229.000,001.297,00
Kapanış226.300,001.293,00
Ağırlıklı Ortalama 227.749,621.295,67
Toplam İşlem Hacmi (TL)40.193.937,55
Toplam İşlem Miktarı (Kg)175,89
Toplam İşlem Adedi18

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:51 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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