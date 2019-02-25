Altının kilogramı 227 bin liraya yükseldi
18 dakika önce
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 227 bin liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 227 bin liraya yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:00
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