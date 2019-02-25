Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 227 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 227 bin liraya yükseldi

18 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 227 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 227 bin liraya yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 227 bin liraya yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:00 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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