Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 228 Bin 200 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 228 Bin 200 Liraya Geriledi

42 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 228 bin 200 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 228 Bin 200 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 228 bin 200 liraya geriledi.


Altın piyasasında, en düşük 228 bin 200 lira, en yüksek 228 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 228 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 95 milyon 291 bin 36,56 lira, işlem miktarı ise 419 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 98 milyon 401 bin 309,19 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası, Halkbank ve İsgold Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.


Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 229.400,001.342,00
En Düşük 228.200,001.332,50
En Yüksek228.700,001.343,00
Kapanış228.200,001.335,00
Ağırlıklı Ortalama 228.615,381.335,27
Toplam İşlem Hacmi (TL)95.291.036,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg)418,79
Toplam İşlem Adedi35

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:46 Kaynak: AA

Ekonomi
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