Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 229 Bin 100 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 229 Bin 100 Liraya Yükseldi

54 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 100 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 229 Bin 100 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 100 lira, en yüksek 229 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,60 artışla 229 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 101 milyon 933 bin 253,77 lira, işlem miktarı ise 451 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 109 milyon 787 bin 46,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile HSBC Bank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 225.500,001.292,50
En Düşük 229.100,001.291,00
En Yüksek229.300,001.296,00
Kapanış229.100,001.296,00
Ağırlıklı Ortalama 229.292,591.293,04
Toplam İşlem Hacmi (TL)101.933.253,77
Toplam İşlem Miktarı (Kg)451,64
Toplam İşlem Adedi15

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı

Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:26:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 229 Bin 100 Liraya Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]