STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 229.250,00 1.304,50 En Düşük 228.000,00 1.301,20 En Yüksek 229.600,00 1.306,60 Kapanış 229.250,00 1.306,60 Ağırlıklı Ortalama 229.042,33 1.304,66 Toplam İşlem Hacmi (TL) 169.535.108,39 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 741,6 Toplam İşlem Adedi 30

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 250 lira oldu.Altın piyasasında, en düşük 228 bin lira, en yüksek 229 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişmeyerek 229 bin 250 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 169 milyon 535 bin 108,39 lira, işlem miktarı ise 741,6 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 173 milyon 41 bin 199,24 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: