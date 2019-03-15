Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 229 Bin 250 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 229 Bin 250 Liraya Yükseldi

41 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 250 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 229 Bin 250 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 150 lira, en yüksek 229 bin 348 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 229 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 118 milyon 166 bin 523,07 lira, işlem miktarı ise 516,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 120 milyon 742 bin 400,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 228.000,001.298,35
En Düşük 229.150,001.299,80
En Yüksek229.348,001.304,50
Kapanış229.250,001.304,50
Ağırlıklı Ortalama 229.232,571.302,57
Toplam İşlem Hacmi (TL)118.166.523,07
Toplam İşlem Miktarı (Kg)516,34
Toplam İşlem Adedi39

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Maden, Borsa İstanbul, Ekonomi
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