Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 229 Bin 750 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 229 Bin 750 Liraya Yükseldi

35 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 750 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 229 Bin 750 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 250 lira, en yüksek 229 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 229 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 73 milyon 290 bin 300,77 lira, işlem miktarı ise 320,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 76 milyon 688 bin 322,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 227.400,001.296,20
En Düşük 229.250,001.297,70
En Yüksek229.950,001.309,50
Kapanış229.750,001.308,00
Ağırlıklı Ortalama 229.713,511.308,02
Toplam İşlem Hacmi (TL)73.290.300,77
Toplam İşlem Miktarı (Kg)320,43
Toplam İşlem Adedi22

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:59 Kaynak: AA

Ekonomi
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