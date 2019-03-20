Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 229 Bin 800 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 229 Bin 800 Liraya Geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 800 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 229 Bin 800 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 800 lira, en yüksek 230 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 229 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 265 milyon 666 bin 720 lira, işlem miktarı ise 1.159,47 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 270 milyon 887 bin 2,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Türkiye Finans Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 230.500,001.309,80
En Düşük 229.800,001.302,85
En Yüksek230.100,001.310,70
Kapanış229.800,001.305,50
Ağırlıklı Ortalama 229.948,571.303,92
Toplam İşlem Hacmi (TL)265.666.720
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.159,47
Toplam İşlem Adedi60

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:01 Kaynak: AA

Ekonomi
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