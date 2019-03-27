Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 230 Bin 600 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 230 Bin 600 Liraya Geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 230 bin 600 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 230 Bin 600 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 230 bin 600 liraya geriledi.

Atın piyasasında, en düşük 227 bin 750 lira, en yüksek 230 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 230 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 294 milyon 888 bin 81,19 lira, işlem miktarı ise 1.270 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 303 milyon 833 bin 703,25 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 233.000,001.316,00
En Düşük 227.750,001.315,50
En Yüksek230.600,001.320,00
Kapanış230.600,001.318,30
Ağırlıklı Ortalama 228.720,431.317,84
Toplam İşlem Hacmi (TL)294.888.081,19
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.270,13
Toplam İşlem Adedi66

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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