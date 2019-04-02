Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 230 Bin Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 230 Bin Liraya Geriledi

46 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 230 bin liraya geriledi.

Altının Kilogramı 230 Bin Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 230 bin liraya geriledi.

Atın piyasasında, en düşük 229 bin 100 lira, en yüksek 231 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 230 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 474 milyon 827 bin 990 lira, işlem miktarı ise 2.045,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 479 milyon 777 bin 995,99 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 231.000,001.295,05
En Düşük 229.100,001.287,60
En Yüksek231.750,001.296,55
Kapanış230.000,001.290,00
Ağırlıklı Ortalama 231.262,701.290,40
Toplam İşlem Hacmi (TL)474.827.990
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.045,93
Toplam İşlem Adedi95

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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