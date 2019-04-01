Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 231 Bin Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 231 Bin Liraya Geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 231 bin liraya geriledi.

Altının Kilogramı 231 Bin Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 231 bin liraya geriledi.

Atın piyasasında, en düşük 231 bin lira, en yüksek 236 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,70 azalışla 231 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 348 milyon 989 bin 666,98 lira, işlem miktarı ise 1.493,33 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 359 milyon 553 bin 906,44 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ile Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 235.000,001.298,40
En Düşük 231.000,001.290,00
En Yüksek236.500,001.299,45
Kapanış231.000,001.295,05
Ağırlıklı Ortalama 233.347,621.292,33
Toplam İşlem Hacmi (TL)348.989.666,98
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.493,33
Toplam İşlem Adedi98

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:40 Kaynak: AA

Maden, Borsa İstanbul, Ekonomi
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