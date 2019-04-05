Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 232 Bin 300 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 232 Bin 300 Liraya Geriledi

4 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 232 bin 300 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 232 Bin 300 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 232 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 231 bin 910 lira, en yüksek 232 bin 920 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 232 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 239 milyon 319 bin 83,30 lira, işlem miktarı ise bin 27,12 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 247 milyon 224 bin 726,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticarati ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 234.000,001.285,05
En Düşük 231.910,001.283,00
En Yüksek232.920,001.291,60
Kapanış232.300,001.288,70
Ağırlıklı Ortalama 232.387,041.287,59
Toplam İşlem Hacmi (TL)239.319.083,30
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.027,12
Toplam İşlem Adedi54

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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