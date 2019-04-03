Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 233 Bin 500 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 233 Bin 500 Liraya Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 233 bin 500 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 233 Bin 500 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 233 bin 500 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 232 bin lira, en yüksek 233 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 233 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 159 milyon 28 bin 435,04 lira, işlem miktarı ise 686,65 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 166 milyon 350 bin 962,46 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 230.000,001.290,00
En Düşük 232.000,001.292,00
En Yüksek233.500,001.302,40
Kapanış233.500,001.293,20
Ağırlıklı Ortalama 232.429,941.297,90
Toplam İşlem Hacmi (TL)159.028.435,04
Toplam İşlem Miktarı (Kg)686,65
Toplam İşlem Adedi32

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:38 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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