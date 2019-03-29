Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 235 Bin Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 235 Bin Liraya Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 235 bin liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 235 Bin Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 235 bin liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 231 bin lira, en yüksek 235 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 235 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 493 milyon 104 bin 747,26 lira, işlem miktarı ise 2.139,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 501 milyon 79 bin 254,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 233.650,001.305,60
En Düşük 231.000,001.289,00
En Yüksek235.000,001.299,00
Kapanış235.000,001.298,40
Ağırlıklı Ortalama 233.489,781.292,49
Toplam İşlem Hacmi (TL)493.104.747,26
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.138,49
Toplam İşlem Adedi98

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:38 Kaynak: AA

Maden, Borsa İstanbul, Ekonomi
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