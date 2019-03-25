Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 239 Bin Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 239 Bin Liraya Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 239 bin liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 239 Bin Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 239 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 239 bin lira, en yüksek 240 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 239 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 111 milyon 388 bin 684,74 lira, işlem miktarı ise 473,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 115 milyon 197 bin 847,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 235.200,001.313,15
En Düşük 239.000,001.317,40
En Yüksek240.500,001.320,55
Kapanış239.000,001.318,95
Ağırlıklı Ortalama 239.419,641.318,33
Toplam İşlem Hacmi (TL)111.388.684,74
Toplam İşlem Miktarı (Kg)473,19
Toplam İşlem Adedi32

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:43 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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