Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 240 Bin 200 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 240 Bin 200 Liraya Yükseldi

2 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 240 bin 200 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 240 Bin 200 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 240 bin 200 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 239 bin 500 lira, en yüksek 240 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 240 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 136 milyon 787 bin 309,88 lira, işlem miktarı ise 575,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 143 milyon 117 bin 44,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, VakıfBak, Altınbaş Kıymetli Madenler, HSBC Bank, Bonus Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 238.000,001.304,30
En Düşük 239.500,001.299,50
En Yüksek240.200,001.309,25
Kapanış240.200,001.301,00
Ağırlıklı Ortalama 239.966,671.304,08
Toplam İşlem Hacmi (TL)136.787.309,88
Toplam İşlem Miktarı (Kg)575,18
Toplam İşlem Adedi26
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:25 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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