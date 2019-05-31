Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 243 bin 630 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 243 bin 630 liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 243 bin 600 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 243 bin 630 liraya yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 243 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 243 bin 630 lira, en yüksek 245 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 243 bin 630 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 184 milyon 884 bin 779,69 lira, işlem miktarı ise 750,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 188 milyon 765 bin 43,71 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 242.000,001.281,00
En Düşük 243,630,001.293,40
En Yüksek245.300,001.298,40
Kapanış243.630,001.297,30
Ağırlıklı Ortalama 244.518,511.296,83
Toplam İşlem Hacmi (TL)184.884.779,69
Toplam İşlem Miktarı (Kg)750,86
Toplam İşlem Adedi38
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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