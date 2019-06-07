Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 250 bin 100 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 250 bin 100 liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 250 bin 100 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 250 bin 100 liraya yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 250 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 250 bin 100 lira, en yüksek 251 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,66 artışla 250 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 96 milyon 258 bin 797,7 lira, işlem miktarı ise 383,37 kilogram oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Tic, Troy Kıymetli Madenler, Akbank ve Halkbank şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 243.630,001.297,30
En Düşük 250.100,001.334,30
En Yüksek251.000,001.336,00
Kapanış250.100,001.335,10
Ağırlıklı Ortalama 250.668,481.334,95
Toplam İşlem Hacmi (TL)96.258.797,71
Toplam İşlem Miktarı (Kg)383,37
Toplam İşlem Adedi23
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:13 Kaynak: AA
Ekonomi
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