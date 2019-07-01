Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 252 bin 200 liraya geriledi
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Altının kilogramı 252 bin 200 liraya geriledi

9 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 252 bin 200 liraya geriledi.

Altının kilogramı 252 bin 200 liraya geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 252 bin 200 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 252 bin 200 lira, en yüksek 254 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,48 azalışla 252 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 275 milyon 151 bin 679,84 lira, işlem miktarı ise 1.074,11 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 280 milyon 24 bin 385,23 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 261.300,001.412,40
En Düşük 252.200,001.383,00
En Yüksek254.300,001.394,20
Kapanış252.200,001.394,20
Ağırlıklı Ortalama 253.717,461.403,95
Toplam İşlem Hacmi (TL)275.151.679,84
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.074,11
Toplam İşlem Adedi34
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:47 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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