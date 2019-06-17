Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 252 bin 500 liraya indi
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Altının kilogramı 252 bin 500 liraya indi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 252 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı 252 bin 500 liraya indi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 252 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 252 bin lira, en yüksek 254 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,52 düşüşle 252 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 194 milyon 196 bin 566,27 lira, işlem miktarı ise 769,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 198 milyon 336 bin 9,04 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, Merkez Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Uğuras Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 256.400,001.352,50
En Düşük 252.000,001.333,00
En Yüksek254.100,001.349,60
Kapanış252.500,001.336,60
Ağırlıklı Ortalama 252.703,791.339,24
Toplam İşlem Hacmi (TL)194.196.566,57
Toplam İşlem Miktarı (Kg)769,25
Toplam İşlem Adedi30
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:31 Kaynak: AA
Maden, Borsa İstanbul
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