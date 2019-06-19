Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 253 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 253 bin liraya geriledi

38 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 253 bin liraya geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 252 bin 850 lira, en yüksek 254 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 253 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 121 milyon 730 bin 575,96 lira, işlem miktarı ise 482,38 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 124 milyon 334 bin 454,51 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, VakıfBank, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 253.250,001.349,90
En Düşük 252.850,001.343,50
En Yüksek254.000,001.345,00
Kapanış253.000,001.343,70
Ağırlıklı Ortalama 253.261,241.343,89
Toplam İşlem Hacmi (TL)121.730.575,96
Toplam İşlem Miktarı (Kg)482,38
Toplam İşlem Adedi22
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:14 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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