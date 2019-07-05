Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 255 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 255 bin liraya yükseldi

20 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 255 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 255 bin liraya yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 255 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 254 bin 200 lira, en yüksek 255 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 255 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 281 milyon 33 bin 178,75 lira, işlem miktarı ise 1.107,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 284 milyon 338 bin 255,60 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 254.680,00-
En Düşük 254.200,001.411,00
En Yüksek255.000,001.415,00
Kapanış255.000,001.411,00
Ağırlıklı Ortalama 254.927,271.412,81
Toplam İşlem Hacmi (TL)281.033.178,75
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.107,85
Toplam İşlem Adedi28
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:43 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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