Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 256 bin 500 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 256 bin 500 liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 256 bin 500 liraya yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 254 bin 400 lira, en yüksek 256 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 256 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 226 milyon 760 bin 619,85 lira, işlem miktarı ise 874,08 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 233 milyon 431 bin 182,30 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Yapı Kredi Bankası ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 253.000,001.343,70
En Düşük 254.400,001.379,90
En Yüksek256.500,001.385,70
Kapanış256.500,001.383,00
Ağırlıklı Ortalama 255.479,511.381,35
Toplam İşlem Hacmi (TL)226.760.619,85
Toplam İşlem Miktarı (Kg)874,08
Toplam İşlem Adedi33
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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