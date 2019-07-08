Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 258 bin 900 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 258 bin 900 liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 258 bin 900 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 258 bin 900 liraya yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 258 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 258 bin 500 lira, en yüksek 260 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 258 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 237 milyon 728 bin 80,44 lira, işlem miktarı ise 939,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 249 milyon 239 bin 288,99 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Uğuraş Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 255.000,001.411,00
En Düşük 258.500,001.403,00
En Yüksek260.700,001.406,00
Kapanış258.900,001.404,95
Ağırlıklı Ortalama 259.806,061.404,38
Toplam İşlem Hacmi (TL)237.728.080,44
Toplam İşlem Miktarı (Kg)939,25
Toplam İşlem Adedi31
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:08 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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