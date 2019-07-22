Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 259 bin 800 liraya geriledi
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Altının kilogramı 259 bin 800 liraya geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 259 bin 800 liraya geriledi.

Altının kilogramı 259 bin 800 liraya geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 259 bin 800 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 259 bin 800 lira, en yüksek 261 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 259 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 348 milyon 258 bin 153,86 lira, işlem miktarı ise 1.349,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 374 milyon 797 bin 688,29 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Turan Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 260.000,001.473,15
En Düşük 259.800,001.424,00
En Yüksek261.000,001.436,00
Kapanış259.800,001.425,70
Ağırlıklı Ortalama 260.403,561.424,98
Toplam İşlem Hacmi (TL)348.258.153,86
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.349,15
Toplam İşlem Adedi35
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:51 Kaynak: AA
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