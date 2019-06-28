Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 261 bin 300 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 261 bin 300 liraya yükseldi

40 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 261 bin 300 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 261 bin 300 liraya yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 261 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 261 bin 250 lira, en yüksek 263 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 261 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 374 milyon 976 bin 759,04 lira, işlem miktarı ise 1.433,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 376 milyon 604 bin 30,10 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 259.900,001.404,50
En Düşük 261.250,001.405,40
En Yüksek263.000,001.424,10
Kapanış261.300,001.412,40
Ağırlıklı Ortalama 261.779,761.412,47
Toplam İşlem Hacmi (TL)374.976.759,04
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.433,73029
Toplam İşlem Adedi46
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:05 Kaynak: AA
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