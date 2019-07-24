Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 262 bin 200 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 262 bin 200 liraya yükseldi

54 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 262 bin 200 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 262 bin 200 liraya yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 262 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 260 bin 850 lira, en yüksek 262 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 262 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 425 milyon 49 bin 160,99 lira, işlem miktarı ise 1.640,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 425 milyon 49 bin 160,99 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Halkbank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 259.600,001.419,70
En Düşük 260.850,001.420,00
En Yüksek262.200,001.435,20
Kapanış262.200,001.425,00
Ağırlıklı Ortalama 261.234,041.424,16
Toplam İşlem Hacmi (TL)425.049.160,99
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.640,32
Toplam İşlem Adedi40
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:52 Kaynak: AA
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