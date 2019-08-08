Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 264 bin 250 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 264 bin 250 liraya yükseldi

23 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 264 bin 250 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 264 bin 250 liraya yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 264 bin 250 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 263 bin 500 lira, en yüksek 264 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 264 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 950 bin 477,82 lira, işlem miktarı ise 913,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 244 milyon 644 bin 521,52 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 263.350,001.497,00
En Düşük 263.500,001.494,40
En Yüksek264.800,001.499,20
Kapanış264.250,001.494,40
Ağırlıklı Ortalama 263.714,711.496,68
Toplam İşlem Hacmi (TL)240.950.477,82
Toplam İşlem Miktarı (Kg)913,20
Toplam İşlem Adedi38
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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