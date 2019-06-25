Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 264 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 264 bin liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 264 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 264 bin liraya yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 264 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 261 bin 800 lira, en yüksek 268 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 264 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 473 milyon 507 bin 307,63 lira, işlem miktarı ise 1.798,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 477 milyon 227 bin 634,80 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Urus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 262.000,001.405,55
En Düşük 261.800,001.405,10
En Yüksek268.000,001.432,50
Kapanış264.000,001.424,00
Ağırlıklı Ortalama 266.857,591.421,64
Toplam İşlem Hacmi (TL)473.507.307,63
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.798,95
Toplam İşlem Adedi59
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:44 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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