Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 265 bin 250 liraya yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Altının kilogramı 265 bin 250 liraya yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 265 bin 250 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 265 bin 250 liraya yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 265 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 263 bin 750 lira, en yüksek 266 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 265 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 330 milyon 492 bin 84,60 lira, işlem miktarı ise 1.252,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 331 milyon 28 bin 135,44 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 264.250,001.494,40
En Düşük 263.750,001.492,10
En Yüksek266.000,001.504,50
Kapanış265.250,001.496,10
Ağırlıklı Ortalama 264.982,141.500,75
Toplam İşlem Hacmi (TL)330.492.084,60
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.252,51
Toplam İşlem Adedi32
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Loto 25 milyon lira devretti
Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Eşini aldatan Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, sevgilisiyle görüntülendi Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:57:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 265 bin 250 liraya yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]