Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 269 bin 170 liraya geriledi
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 269 bin 170 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 269 bin 170 liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 170 liraya geriledi.

Altının kilogramı 269 bin 170 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 170 liraya geriledi.


Altın piyasasında, en düşük 268 bin 780 lira, en yüksek 269 bin 170 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 269 bin 170 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 623 milyon 392 bin 112,94 lira, işlem miktarı ise 2.325,98 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 631 milyon 598 bin 875,63 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 270.790,001.477,60
En Düşük 268.780,001.469,00
En Yüksek270.300,001.473,85
Kapanış269.170,001.471,10
Ağırlıklı Ortalama 269.152,331.471,74
Toplam İşlem Hacmi (TL)623.392.112,94
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.325,98
Toplam İşlem Adedi63

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi
İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 23:22:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 269 bin 170 liraya geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]