Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 350 liraya geriledi.



Altın piyasasında, en düşük 269 bin 300 lira, en yüksek 270 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 269 bin 350 liradan tamamladı.



KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 614 milyon 895 bin 862,45 lira, işlem miktarı ise 2.285,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 617 milyon 767 bin 78,51 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: